É Lillomania | tutti pazzi per Posaman

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si può diventare un caso mediatico a quasi sessant’anni e dopo decenni di onorata carriera? Incredibile, ma vero: sì, si può se ti chiami Lillo Petrolo e hai la comicità che ti scorre nelle vene. Pasquale Petrolo, in arte Lillo, è uno dei comici più genuini che abbiamo in Italia. Lillo è così, come lo vedi. A parte per quel segretuccio che è stato costretto a rivelare durante il programma evento dell’anno e che ormai sanno, ma proprioil realtà è Lillo. Il momento della rivelazione che ha lasciatoi concorrenti a bocca aperta.Era praticamente certo che un programma come LOL: chi ride è fuori avrebbe fatto centro, ma che a distanza di giorni dall’uscita delle puntate le persone avrebbero continuato a ridere e a scambiarsi meme con la faccia di Petrolo, ecco, questo non era pronosticabile. ...