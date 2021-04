Droga: maxi blitz carabinieri Milano contro narcos e spacciatori, 37 arresti (Di lunedì 12 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Droga: maxi blitz carabinieri Milano contro narcos e spacciatori, 37 arresti... - FlatMarco : Da quando sono adolescente che sento di Piazza Prealpi.... sò passati circa 30 e ne sono passate di operazioni da l… - Cinquantenni : #Milano #12aprile maxi operazione dei #carabinieri: arrestati in varie province 37 tra narcos e spacciatori - MilanoSpia : Droga, maxi operazione contro narcos e spacciatori: 37 arresti. A Milano l’epicentro in piazza Prealpi… - luca_p74 : RT @anccarsoliaq1: Maxi operazione dei carabinieri: arrestati in 37 tra narcos e spacciatori -