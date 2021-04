Def: riunione Draghi con Franco stamane, anche scostamento (Di lunedì 12 aprile 2021) Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione del premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia Daniele Franco sul Documento di economia e finanza (Def) e la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, unadel premier Mariocon il ministro dell'Economia Danielesul Documento di economia e finanza (Def) e la ...

Advertising

giornaleradiofm : Def: riunione Draghi con Franco stamane, anche scostamento: (ANSA) - ROMA, 12 APR - Si è svolta questa mattina a Pa… - loris30999 : RT @lucianoghelfi: Riunione #Draghi-#Franco stamattina a #PalazzoChigi in vista del #ConsigliodeiMinistri che mercoledì sarà chiamato a da… - Vito_Troiano : RT @lucianoghelfi: Riunione #Draghi-#Franco stamattina a #PalazzoChigi in vista del #ConsigliodeiMinistri che mercoledì sarà chiamato a da… - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: Riunione #Draghi-#Franco stamattina a #PalazzoChigi in vista del #ConsigliodeiMinistri che mercoledì sarà chiamato a da… - laZuck64 : RT @lucianoghelfi: Riunione #Draghi-#Franco stamattina a #PalazzoChigi in vista del #ConsigliodeiMinistri che mercoledì sarà chiamato a da… -

Ultime Notizie dalla rete : Def riunione Def: riunione Draghi con Franco stamane, anche scostamento Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione del premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia Daniele Franco sul Documento di economia e finanza (Def) e la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio. I due documenti sono attesi ...

Def: Draghi ha incontrato Franco stamattina a Palazzo Chigi Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto questa mattina a Palazzo Chigi una riunione con il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Sul tavolo il Documento di economia e finanza, il cui varo e' atteso in settimana, probabilmente mercoledi', e il nuovo scostamento di bilancio. ...

Def: riunione Draghi-Franco a P.Chigi Metro Def: riunione Draghi con Franco stamane, anche scostamento (ANSA) - ROMA, 12 APR - Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione del premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia Daniele Franco sul Documento di economia e ...

Def: riunione Draghi-Franco a P.Chigi Roma, 12 apr- (Adnkronos) - Riunione questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco, in vista del Cdm sul Def e la richiesta di un nuovo ...

Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, unadel premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia Daniele Franco sul Documento di economia e finanza () e la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio. I due documenti sono attesi ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto questa mattina a Palazzo Chigi unacon il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Sul tavolo il Documento di economia e finanza, il cui varo e' atteso in settimana, probabilmente mercoledi', e il nuovo scostamento di bilancio. ...(ANSA) - ROMA, 12 APR - Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione del premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia Daniele Franco sul Documento di economia e ...Roma, 12 apr- (Adnkronos) - Riunione questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco, in vista del Cdm sul Def e la richiesta di un nuovo ...