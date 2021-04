Dave Grohl e il documentario sul rock | ecco il trailer

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per molto tempo è passato sotto i radar, ma ora 'What Drives Us' è pronto a fare parlare di sé: si tratta delmusicale girato da, ex batterista dei Nirvana e frontman dei Foo ...

Per molto tempo è passato sotto i radar, ma ora 'What Drives Us' è pronto a fare parlare di sé: si tratta del documentario musicale girato da, ex batterista dei Nirvana e frontman dei Foo Fighters. Il primo trailer consente di dare uno sguardo al film, una sorta di lettera d'amore scritta per celebrare un tempo in cui per fare ...Il frontman dei Foo Fighters racconta l'importanza dei furgoni per la storia del rock and roll nel suo secondo documentario What Drives Us...Dedicato a quel momento della carriera in cui vai in tour con il furgone, ha per protagonisti Ringo Starr, Flea, St. Vincent, Slash, Steven Tyler e molti altri ...La musica dal vivo, lo sappiamo, di questi tempi è uno spettro che ci perseguita con la sua assenza. Ce lo ricorda Dave ...