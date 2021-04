Curiosity si scatta un selfie sul Mont Mercou di Marte

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il rover marzianosiuncomposto da 60 immagini del Mars Hand Lens Imager (MAHLI) sul braccio robotico, in missione marziana da quasi 9 anni, si è diretto verso una formazione rocciosa che gli scienziati hanno soprannominato “”, come l’omonimaagna in Francia. Alta circa 6 metri, la collinetta fa da sfondo ad un nuovo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Curiosity scatta

Corriere Nazionale

Recentemente ancheha fatto qualcosa di simile, anche se più completo (essendo frutto dell'unione di più fotografie). NASA Perseverance inoltre si sta pian piano allontanando da NASA ...Click sull'immagine per ingrandire NASAha scattato oltre 780 mila immagini da quando è arrivato su Marte con le sue diverse fotocamere. Proprio in questi ultimi giorni ci sono anche due ...Non c’è solo Perseverance. Curiosity, il rover Nasa in missione su Marte dal 2012, si è scattato un selfie da 318 Megapixel, montando insieme 71 immagini scattate da due fotocamere. L’effetto è quello ...Il Mont Mercou in Francia si trova vicino al villaggio di Nontron, nel sud-est del paese. Alto circa sei metri, l’affioramento è stato catturato in tutta la sua maestosità in un nuovo selfie del rover ...