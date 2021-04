Colture a secco da due mesi | la pioggia salva i campi dalla siccità

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nella campagna bergamasca si tira un sospiro di sollievo per lache sta cadendo in queste ore, dopo che laha fatto scattare l’allarme tra gli agricoltori per le semine di mais a rischio e con le prime irrigazioni di soccorso già partite su prati, erbai, orzo, frumento. È quanto afferma Coldiretti Bergamo in occasione della perturbazione che sta attraversando in queste ore la regione e che ha portato la Protezione Civile a emettere un’allerta di criticità ordinaria. La situazione era al limite – precisa Coldiretti Bergamo -; la mancanza di precipitazioni significative negli ultimi dueha spinto verso il basso il livello idrometrico del fiume Po, che al Ponte della Becca nel Pavese è a quasi -2 metri, praticamente lo stesso registrato a fine agosto 2020, con la portata del più grande fiume italiano finita ben al di ...