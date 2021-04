Cattolica | closing cessione a Intesa quota Lombarda Vita

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –Assicurazioni, in esecuzione all’accordo vincolante sottoscritto con UBI Banca e avente ad oggetto la risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista del 30 giugno 2021, degli accordi di bancassurancein essere tra le parti, fa sapere che in data odierna è stato effettuato ildelladella partecipazione detenuta daina favore diSanpaolo, che èsubentrata a UBI Banca per effetto della fusione perfezionata in data odierna. Come previsto negli accordi, l’acquirente ha corrisposto a219,8 milioni (importo al netto del finanziamento attualmente in essere pari a circa 80 milioni); il conguaglio verrà successivamente corrisposto a ...

