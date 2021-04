Calciomercato Milan: riscatto Tomori, la decisione di Maldini (Di lunedì 12 aprile 2021) Calciomercato Milan: il primo obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è il riscatto di Fikayo Tomori, troppo importante per Pioli Il Milan è già al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero già in mente la prima operazione di mercato: i rossoneri dovessero qualificarsi in Champions League, potrebbero riscattare Fikajo Tomori dal Chelsea per un totale di 28 milioni di euro. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il centrale Milanista è entrato nei meccanismi di Stefano Pioli nel giro di pochissimo tempo, scavalcando in gerarchia anche il capitano Alessio Romagnoli (quest’ultimo ora infortunato). Lo riporta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021): il primo obiettivo di Paoloe Frederic Massara è ildi Fikayo, troppo importante per Pioli Ilè già al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Paoloe Frederic Massara avrebbero già in mente la prima operazione di mercato: i rossoneri dovessero qualificarsi in Champions League, potrebbero riscattare Fikajodal Chelsea per un totale di 28 milioni di euro. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il centraleista è entrato nei meccanismi di Stefano Pioli nel giro di pochissimo tempo, scavalcando in gerarchia anche il capitano Alessio Romagnoli (quest’ultimo ora infortunato). Lo riporta ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - DiMarzio : #Calciomercato | Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, ospite a Casa #Milan: incontro terminato con la dirigenza… - stephanssmile : RT @cmdotcom: #Maresca non arbitrerà il #Milan per un po': la gestione del rosso a #Ibrahimovic non è piaciuta ai vertici arbitrali https:/… - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Il Milan ha messo gli occhi su Lorenzo Insigne' -