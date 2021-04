Benevento-Sassuolo 0-1 | Serie A 2021 | un autogol di Barba | e le parate di Consigli | regalano i tre punti agli emiliani

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021) Torna al successo ilche nel Monday Night della trentesima giornata dellaA 2020-, sbancacon il punteggio di 1-0 (autorete dial 44?) e si conferma una squadra che, nonostante le numerose assenze, può davvero vincere contro chiunque. Per i giallo-rossi, invece, ko che non cambia la situazione, ma che propone ancora una squadra poco brillante. Con questo risultato i nero-verdi salgono all’ottavo posto in classifica (superando l’Hellas Verona) con 43, mentre i campani rimangono fermi a quota 30, con 8 lunghezze di margine sul Cari. I padroni di casa si sono presentati in campo con un roccioso 5-3-2 con Montipò tra i pali, Depaoli e Improta larghi, con Tuia, Glik ecentrali, quindi Hetemaj, Schiattarella ...