Bellezza è essere autentici (Di lunedì 12 aprile 2021) La bellezza è anche fatta di imperfezioni, soprattuto se è realistica, inclusive soprattuto libera. Sempre di più le donne non si sentono rappresentate dalle immagini che le circondano e già da qualche tempo si è assistito ad un cambio di rotta da parte dei maggiori player del settore beauty. Il marchio Endosphères, da sempre attento ai desideri e alla sensibilità femminili, ha scelto di precorre il cammino dell'autenticità e di promuovere una bellezza che mette in primo piano il volersi bene e il prendersi cura di sé, che sono i cardini su cui si fonda la consapevolezza di stare bene con se stesse, senza imporre modelli irraggiungibili. Perché solo una donna sicura di sé appare davvero bella e per arrivarci è necessario guardarsi con occhi positivi, ascoltare il proprio corpo e soprattutto volersi migliorare, prendersi cura del proprio aspetto e della propria fisicità.

