Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe. Ma è stop ai vaccini per i docenti (Di lunedì 12 aprile 2021) La percentuale di alunni che oggi sono entrati in classe oscilla tra l'81% e l'86% nelle zone arancioni contro il 51% in Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, ancora rosse: «Vogliamo chiudere l’anno in presenza» Leggi su lastampa (Di lunedì 12 aprile 2021) La percentuale di alunni chesono entrati inoscilla tra l'81% e l'86% nelle zone arancioni contro il 51% in Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, ancora rosse: «Vogliamo chiudere l’anno in presenza»

Advertising

infoitinterno : Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni - andreazenatti93 : RT @LaStampa: Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni - LaStampa : Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni - messveneto : Arrivederci Dad, oggi un milione di studenti in più in classe nelle zone arancioni: La percentuale di alunni che og… - BallezMomo : in questi mesi di DAD ho imparato per lo più a dire presente e arrivederci prof -