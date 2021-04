App tracciamento NHS Covid-19 viola la privacy: Apple e Google bloccano tuttoHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Apple e Google sono intervenute per bloccare l’aggiornamento di un’app di tracciamento dei contatti: gli sviluppatori dell’app NHS Covid-19, utilizzata in Inghilterra e nel Galles, avevano pianificato di chiedere agli utenti di condividere i dati relativi alla cronologia degli spostamenti, circostanza non consentita dalle regole fissate da Apple e Google. Da sapere: l’app in oggetto supporta una funzione che permette di effettuare la scansione di un QR code presente nei luoghi aperti al pubblico. Lo smartphone memorizza così un elenco di luoghi visitati dagli utenti. Queste informazioni possono essere utilizzate solo in via eccezionale dalle autorità sanitarie per identificare potenziali focolai e avvisare gli utenti che li hanno visitati. Di fatto il meccanismo è stato utilizzato ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)sono intervenute per bloccare l’aggiornamento di un’app didei contatti: gli sviluppatori dell’app NHS-19, utilizzata in Inghilterra e nel Galles, avevano pianificato di chiedere agli utenti di condividere i dati relativi alla cronologia degli spostamenti, circostanza non consentita dalle regole fissate da. Da sapere: l’app in oggetto supporta una funzione che permette di effettuare la scansione di un QR code presente nei luoghi aperti al pubblico. Lo smartphone memorizza così un elenco di luoghi visitati dagli utenti. Queste informazioni possono essere utilizzate solo in via eccezionale dalle autorità sanitarie per identificare potenziali focolai e avvisare gli utenti che li hanno visitati. Di fatto il meccanismo è stato utilizzato ...

