App Intesa Sanpaolo non funziona il 12 aprile per nuovi clienti Ubi Banca (Di lunedì 12 aprile 2021) Era in parte prevedibile per la giornata di questo lunedì 12 aprile: l'app Intesa Sanpaolo non funziona per alcuni correntisti, in particolare quelli che proprio oggi stanno migrando da Ubi Banca al loro nuovo istituto Bancario. Diverse anomalie permangono da ore, con sommo rammarico di chi non riesce ad effettuare anche le più comuni operazioni. Nella giornata di ieri, in un primo approfondimento, erano stati messi in evidenza i primi problemi con l'app Intesa Sanpaolo sperimentati dai già clienti dell'istituto che avevano tuttavia anche un conto Ubi Banca. Con quest'ultima oggi si concretizza una fusione che comporta il passaggio di ben 2.4 clienti da una piattaforma di home banking all'altra.

qmatteoq : @andreabalducci @AlexBream io sono stato fortunato, migrazione indolore. E l'app di Intesa è 1000mila volte meglio di quella di UBI Banca ?? - ctoniarch : Intesa e Unicredit non interagiscono con Whatsapp durante la procedura di bonifico, ma solo con la app proprietaria… - CarlomagnoAdele : @sbetz10 @nontelodicomai Anche a me ??????? pensa che i miei fratelli non riescono neanche a generare il codice titol… - IntesaSP_Help : @bcn193 Ciao Gaetano. Se sei un ex cliente UBI Banca, il codice titolare per accedere ai servizi di banca online di… - calumflawIess : No raga so passata dall’app ubi banca a intesa san paolo ed è orribile?? L’app di ubi era assolutamente fantastica è… -