Andy Garcìa compie 65 anni | scopriamone curiosità e interpretazioni

(Di lunedì 12 aprile 2021)ha alle spalle una carriera costellata di grandi successi e importanti, ma non tutti conoscono cosa gli accadde alla nascita Oggi, 12 aprile,65. L’attore nato a L’Avana nel 1956 è tra gli attori hollywoodiani più conosciuti e amati dal pubblico. Famosa la sua interpretazione di Vincent Mancini nel film Il padrino – Parte III, che gli valse la nomination agli Oscar e al Golden Globe del 1991 come miglior attore non protagonista. Il padre diera un mercante cubano, poi divenuto un ricco importatore di profumi, mentre la madre una insegnante cubana di lingua inglese. L’attore venne alla luce unito per una spalla al fratello gemello, che però nacque morto. In seguito ...