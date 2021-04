Ancora chiusure per la ristorazione, Arcs 'le nostre vite contano' (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Le misure decise dal Governo per contrastare l'emergenza sanitaria continuano a pesare sul comparto della ristorazione. Dopo i vari appelli per una riapertura in tutta sicurezza, Arcs (Associazione Ristoranti Centro Storico di Roma) torna di nuovo a farsi sentire per tutelare un settore –vera e propria eccellenza italiana – che continua a dover fare i conti con chiusure, restrizioni e mancati Ristori. Già da tempo Aìrcs ha chiesto un tavolo di confronto con Governo e istituzioni per salvaguardare la ristorazione -ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi- che rappresenta un PIL importante per l'Italia. I ristoratori aderenti all'Arcs, come ulteriore segno di protesta, hanno affisso fuori dai propri locali a Roma un manifesto evocativo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Le misure decise dal Governo per contrastare l'emergenza sanitaria continuano a pesare sul comparto della. Dopo i vari appelli per una riapertura in tutta sicurezza,(Associazione Ristoranti Centro Storico di Roma) torna di nuovo a farsi sentire per tutelare un settore –vera e propria eccellenza italiana – che continua a dover fare i conti con, restrizioni e mancati Ristori. Già da tempo Aìrcs ha chiesto un tavolo di confronto con Governo e istituzioni per salvaguardare la-ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi- che rappresenta un PIL importante per l'Italia. I ristoratori aderenti all', come ulteriore segno di protesta, hanno affisso fuori dai propri locali a Roma un manifesto evocativo ...

