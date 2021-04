Adriana Lecouvreur, una diva ritrovata (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo 28 anni di assenza Adriana Lecouvreur è tornata al Teatro Comunale di Bologna. Originariamente previsto per lo scorso maggio ma sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, il nuovo allestimento del capolavoro di Francesco Cilea, prodotto insieme a Rai Cultura, registrato a porte chiuse a inizio febbraio e trasmesso da Rai5 (ora disponibile su Raiplay), è stato realizzato seguendo la formula del film-opera, rispolverata da Mario Martone col recente Il barbiere di Siviglia per Roma e somministrata di frequente come terapia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo 28 anni di assenzaè tornata al Teatro Comunale di Bologna. Originariamente previsto per lo scorso maggio ma sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, il nuovo allestimento del capolavoro di Francesco Cilea, prodotto insieme a Rai Cultura, registrato a porte chiuse a inizio febbraio e trasmesso da Rai5 (ora disponibile su Raiplay), è stato realizzato seguendo la formula del film-opera, rispolverata da Mario Martone col recente Il barbiere di Siviglia per Roma e somministrata di frequente come terapia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

sapi_enza : Adesso su @raicinque l’Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea dal Teatro Comunale di Bologna. Regia di Rosetta Cucch… - GuidaTVPlus : 07-04-2021 21:15 #Rai5 Adriana Lecouvreur (Teatro Comunale di Bologna) #Opera #StaseraInTV - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per il film-opera 'Adriana Lecouvreur' del 7 aprile alle 21.15 su Rai 5: dal Teatro Comunale di Bolo… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai5 (canale 23) l’Adriana Lecouvreur dal Comunale di Bologna – Kristine Opolais e Asher Fisch ne… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai5 (canale 23) l’Adriana Lecouvreur dal Comunale di Bologna – Kristine Opolais e Asher Fisch ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Lecouvreur Zubin Mehta e Daniel Harding in due concerti per il Maggio Fiorentino A fine aprile Daniel Harding dirigerà anche, il 27, l'opera inaugurale dell'83esima edizione del Festival del Maggio Musicale Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea - nel nuovo allestimento di ...

Al Maggio le bacchette magiche di Mehta e Harding A fine aprile Daniel Harding dirigerà anche, il 27, l'opera inaugurale dell'83esima edizione del Festival del Maggio Musicale Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea nel nuovo allestimento di Frederic ...

Adriana Lecouvreur, una diva ritrovata | il manifesto Il Manifesto Harding e la magia del suono Il 27 infatti dirigerà l’opera inaugurale dell’83a edizione del Festival del Maggio Musicale (Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea) e il 29 aprile il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. Se questo ...

Callas inedita, l’amore tossico di Casta Diva Poi però si incontrarono e si abbracciarono al Met, il 16 settembre 1968 quando la Tebaldi trionfò in Adriana Lecouvreur e la Callas non cantava più (sarebbe morta lo stesso giorno, nove anni dopo). È ...

A fine aprile Daniel Harding dirigerà anche, il 27, l'opera inaugurale dell'83esima edizione del Festival del Maggio Musicaledi Francesco Cilea - nel nuovo allestimento di ...A fine aprile Daniel Harding dirigerà anche, il 27, l'opera inaugurale dell'83esima edizione del Festival del Maggio Musicaledi Francesco Cilea nel nuovo allestimento di Frederic ...Il 27 infatti dirigerà l’opera inaugurale dell’83a edizione del Festival del Maggio Musicale (Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea) e il 29 aprile il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. Se questo ...Poi però si incontrarono e si abbracciarono al Met, il 16 settembre 1968 quando la Tebaldi trionfò in Adriana Lecouvreur e la Callas non cantava più (sarebbe morta lo stesso giorno, nove anni dopo). È ...