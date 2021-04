A Londra i pub riaprono, la prima pinta dopo le lunghe chiusure (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel dehor di un pub a Londra gli inglesi assaporano la loro prima pinta e festeggiano la parziale revoca delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. L'Inghilterra ha ritrovato un po' di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel dehor di un pub agli inglesi assaporano la loroe festeggiano la parziale revoca delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. L'Inghilterra ha ritrovato un po' di ...

Advertising

repubblica : Londra e le aperture: la vita ricomincia dal pub - DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - itsalexadee : RT @BugattiCristian: A Londra aprono i pub. E noi qui alle prese con lentezza nelle vaccinazioni e mancanza di ristori. Chi viene con me a… - TomCroce3 : RT @BugattiCristian: A Londra aprono i pub. E noi qui alle prese con lentezza nelle vaccinazioni e mancanza di ristori. Chi viene con me a… - winterlaren : RT @BugattiCristian: A Londra aprono i pub. E noi qui alle prese con lentezza nelle vaccinazioni e mancanza di ristori. Chi viene con me a… -