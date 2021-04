46 milioni di visite mediche in meno a causa della pandemia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il coronavirus ha avuto un enorme impatto sulla nostra quotidianità. E, anche una volta finita la pandemia, il suo impatto economico e sociale durerà per generazioni. Per quanto riguarda il mondo della salute, anche qui le previsioni non sono affatto buone: sappiamo bene, infatti, che l’emergenza sanitaria ha messo sotto stress il nostro sistema sanitario, tanto che la domanda delle prestazioni sanitarie, come visite specialistiche, ricoveri e screening oncologici, è significativamente diminuita. A raccontarlo è stato il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii, in occasione della presentazione del progetto I cantieri per la sanità del futuro su Ansa, promosso dal Censis e Janssen Italia. Nel 2020 a causa della pandemia, secondo i dati riportati dal Censis, ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Il coronavirus ha avuto un enorme impatto sulla nostra quotidianità. E, anche una volta finita la, il suo impatto economico e sociale durerà per generazioni. Per quanto riguarda il mondosalute, anche qui le previsioni non sono affatto buone: sappiamo bene, infatti, che l’emergenza sanitaria ha messo sotto stress il nostro sistema sanitario, tanto che la domanda delle prestazioni sanitarie, comespecialistiche, ricoveri e screening oncologici, è significativamente diminuita. A raccontarlo è stato il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii, in occasionepresentazione del progetto I cantieri per la sanità del futuro su Ansa, promosso dal Censis e Janssen Italia. Nel 2020 a, secondo i dati riportati dal Censis, ...

