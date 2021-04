VIDEO Inter-Cagliari 1-0 | Highlights | gol e sintesi | Darmian decisivo | scudetto a un passo

(Di domenica 11 aprile 2021) L’ha sconfitto ilper 1-0 nel match valido per la 30ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio San Siro di Milano e proseguono la propria cavalcata solitaria verso lo. I ragazzi di Antonio Conte conservano undici punti di vantaggio sul Milan quando mancano otto partite al termine del campionato, il margine è di grande sicurezza e il trionfo è sempre più vicino. A risolvere la contesa è stato il gol dial 77?. I padroni di casa non riuscivano a sfondare il muro della compagine sarda ed erano inchiodati su un pareggio a reti bianche, poi all’improvviso la fiammata che ha risolto il match e che è valsa tre punti pesantissimi: percussione di Hakimi sulla sinistra, il centrocampista entra in area e serve un perfetto assist rasoterra a ...

Da Nicola Savino all'influencer Gianmarco Valenza, molti tifosi dell'Inter sui social lamentano di non riuscire a vedere Inter-Cagliari dall'applicazione di Dazn (il canale satellitare su Sky funziona regolarmente). Dopo circa mezz'ora dall'inconveniente la tv fa sapere tramite Twitter: "Sappiamo che alcune persone ... Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il messaggio di Dazn ...