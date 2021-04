Serie A, oggi si conclude la 30a giornata (Di lunedì 12 aprile 2021) Con il Monday Night match tra Benevento e Sassuolo si chiude la 30a giornata di Serie A. Questo il programma: Questo il programma completo: SABATO 10 APRILE Spezia-Crotone 3-2 Parma-Milan 1-3 Udinese-Torino 0-1 DOMENICA 11 APRILE Inter-Cagliari 1-0 Juventus-Genoa 3-1 Sampdoria-Napoli 0-2 Verona-Lazio 0-1 Roma-Bologna 1-0 Fiorentina-Atalanta 2-3 LUNEDI 12 APRILE Benevento-Sassuolo ore 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Con il Monday Night match tra Benevento e Sassuolo si chiude la 30adiA. Questo il programma: Questo il programma completo: SABATO 10 APRILE Spezia-Crotone 3-2 Parma-Milan 1-3 Udinese-Torino 0-1 DOMENICA 11 APRILE Inter-Cagliari 1-0 Juventus-Genoa 3-1 Sampdoria-Napoli 0-2 Verona-Lazio 0-1 Roma-Bologna 1-0 Fiorentina-Atalanta 2-3 LUNEDI 12 APRILE Benevento-Sassuolo ore 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

