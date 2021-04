Serie A, il programma di domenica 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 11 aprile. Juventus contro il Genoa. L’Inter attende il Cagliari. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 11 aprile. Apre Inter-Cagliari, chiude Fiorentina-Atalanta. Di seguito il programma di Serie A di domenica 11 aprile, sfide valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Inter-Cagliari (ore 12.30)Hellas Verona-Lazio (ore 15)Juventus-Genoa (ore 15)Sampdoria-Napoli (ore 15)Roma-Bologna (ore 18)Fiorentina-Atalanta (ore 20.45) Pallone Serie A Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021)A, ile i risultati di11. Juventus contro il Genoa. L’Inter attende il Cagliari. ROMA –A, ile i risultati di11. Apre Inter-Cagliari, chiude Fiorentina-Atalanta. Di seguito ildiA di11, sfide valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Inter-Cagliari (ore 12.30)Hellas Verona-Lazio (ore 15)Juventus-Genoa (ore 15)Sampdoria-Napoli (ore 15)Roma-Bologna (ore 18)Fiorentina-Atalanta (ore 20.45) Pallone

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma Dove vedere in chiaro Sampdoria - Napoli Si prevedono buoni ascolti oggi su Sky per la diretta di Sampdoria - Napoli in programma alle 15 ma la piattaforma streaming non sarà l'unica emittente a trasmettere la gara di ...30 Calcio Serie A: La ...

Lavori pubblici a Coriano. Comitato Sant'Andrea in Besanigo: noi penalizzati Il Comitato Sant'Andrea in Besanigo interviene sul programma di lavori pubblici annunciato dall'Amministrazione Comunale, lamentando una situazione ... Ora, vengono enunciati tutta una serie di lavori ...

Serie A, Sky o Dazn? Il programma della 30ª giornata lagoleada.it Roma-Bologna oggi in tv, Sky o Dazn? Orario, canale e diretta streaming TV E STREAMING – Il match è in programma all’Olimpico alle 18 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Serie A e in streaming su SkyGo e NowTv.

10:00 Serie C/C: oggi la 35^ giornata-Programma e classifica Si gioca nel weekend la 35^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito il programma delle gare: ...

