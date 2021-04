Samp - Napoli 0 - 1 | la diretta | la sblocca Fabian Ruiz

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - MaccTeo : Vabbè dai preghiamo di vincerle tutte perché quanto successo in Samp Napoli è un chiaro segnale che faranno di tutt… - __Manuel11__ : Imbarazzante il gol annullato contro la Samp IMBARAZZANTE Ti viene da pensar male Il rigore alla Juve no e questo… - vincenz99883302 : Gol annullato alla Samp. Quest’anno il Napoli ci fa’ vivere di suspance - Roberto_1908 : Ma chi ha deciso sulle maglie tra napoli e samp? -

Ultime Notizie dalla rete : Samp Napoli

Intervistato da Sky Sport a margine di Sampdoria -, il direttore sportivo dei blucerchiati ... Fabio è il simbolo di questa". . 11 aprile 2021All.: Ranieri(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Demme, Ruiz; ... All.: Gattuso ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTOE TUTTO SPEZIAProsegue la Serie A con gli incontri della trentesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche ...Primo gol dell'esterno ex Parma nasce dal solito Cuadrado imbizzarito sulla fascia destra, il raddoppio di Morata parte da un recupero di Chiesa a metà campo: Ronaldo sul tap-in centra il palo, Morata ...