Running | Strasimeno 2021 | risultati e classifiche Successi per Mohammed Hajjy e Denise Tappatà

(Di domenica 11 aprile 2021) Rinviata lo scorso 5 marzo ed in bilico fino all’ultimo per i ben noti motivi di sicurezza legati alla pandemia, la, storica ultramaratona disegnata lungo le rive del lago Trasimeno, con partenza ed arrivo a Castiglione del Lago (Perugia), si è regolarmente svolta nella mattina di domenica 11 aprile. Grande afflusso di appassionati che hanno potuto cimentarsi, oltre che sulla distanza lunga dei 58km, anche sulla classica maratona e sulla 21km. Nell’attesissima ultramaratona, successo finale del marocchino Mohamed(Castenaso Celtic Druid), che ha tagliato il traguardo in 3h34’32, precedendo il portacolori dell’Atletica AVIS Castel San Pietro Matteo Lucchese (3h43’39’’) e Riccardo Vanetti (Podistica Pontelungo Bologna (3h44’28’’) LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA GARA Nella gara femminile, grande prestazione per...