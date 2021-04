Rivarolo Canavese | strage nella notte | pensionato uccide 4 persone Il genero | “Si erano chiusi tempo fa”

(Di domenica 11 aprile 2021)questaè stato il teatro di unache ha lasciato il piccolo comune a poche decine di chilometri da Torino completamente stravolto. Renzo Tarabella, operaio in pensione di 84 anni, ha ucciso la moglie, il figlio disabile e i padroni di casa, tentando poi di suicidarsi. Gli inquirenti indagano sull’accaduto, cercando di ricostruire quanto successo e le dinamiche che hanno portato a questo folle gesto. I familiari di Tarabella hanno raccontato della difficile situazione familiare, monitorata dai servizi sociali., uccise 4Tarabella viveva con la moglie Rosaria Valovatto, 79 anni, e il figlio Wilson, di 51 anni, in una palazzina di...

I fatti a, in provincia di Torino, intorno alle 3.15 della notte tra il 10 e l'11 aprile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ivrea. Protagonista della ...Le indagini sul movente I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino stanno effettuando i rilievi nell'appartamento di, al quinto piano di un condominio ...È successo a Rivarolo Canavese, paese in provincia di Torino, intorno alle 3.15 circa di questa notte. Una strage per ora senza un vero motivo, frutto probabilmente della disperazione ma che non ...RIVAROLO CANAVESE - La notizia ha fatto il giro della città in un amen. Anche perchè quella dei Dighera è una famiglia estremamente conosciuta a Rivarolo Canavese e dintorni. Osvaldo, 74 anni, ha ...