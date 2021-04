Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

(Di domenica 11 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

Advertising

Open_gol : Nella lunga catena di errori commessi sul piano vaccinale, Crisanti aggiunge quello dello stop alle somministrazion… - infoitsalute : Vaccino Covid | arriva il monodose Johnson & Johnson Ristoranti | cinema e palestre | quando riaprono - letizia_dorsi : Allora. Quando le scuole erano chiuse si vaccinavano gli #insegnanti. Ora che riaprono si smette di vaccinarli. Log… - Nicola_Firenze : RT @Antonio_Caramia: Si riaprono le scuole con Terapie Intensive e ricoveri MAGGIORI rispetto a quando sono state chiuse. #ctcf @roberspe… - margheritamart4 : RT @Antonio_Caramia: Si riaprono le scuole con Terapie Intensive e ricoveri MAGGIORI rispetto a quando sono state chiuse. #ctcf @roberspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

L'Occhio

Chi ha già ricevuto una dose potrà fare il richiamo con lo stesso vaccino attraverso il proprio medico di famiglia, gli altri già prenotati verranno "congelati" e considerati prioritari per...i negozi e le attività commerciali, inclusi i servizi alla persona come parrucchieri, ... fino al prima media, erano già rientrati in aula a partire da mercoledì 7 aprile,erano stati ...A frenare è il Pd così come lo stesso ministro della Salute Speranza. “Con ancora 17mila casi e più di 300 morti c'è bisogno della massima prudenza: si riapre quando ci sono le condizioni” Roma - Si ...Ristoranti, cinema e palestre: quando riaprono (Di domenica 11 aprile 2021) Arriverà in Italia la prossima settimana il Vaccino di Johnson & Johnson. Vaccino Covid, arriva il monodose Johnson & ...