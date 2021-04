Programmi TV di stasera | domenica 11 aprile 2021 Pelè a Che Tempo Che Fa

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 11 aprile 2021)Rai1, ore 21.25: La Compagnia del Cigno 2 – Novità Fiction del, di Ivan Cotroneo, con Alessio Boni, Anna Valle, Fotinì Peluso, Lorenzo Mazzarotto, Rocco Tanica. Prodotta in Italia. Prima Puntata: Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro. A questo si aggiunge l’emozione per l’arrivo al conservatorio di un ex allievo, Teoman Kayà, maestro e violinista di fama internazionale, che avrà l’onore di dirigere l’orchestra preparata da Luca Marioni. Per Luca e Irene, sua moglie, quello è il ritorno di un amico, in grado però di riaprire vecchie ferite. Irene sente che Luca le sta ...