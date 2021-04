Pennyworth 2 | il creatore Bruno Heller | “Ho fatto la seconda stagione per arrivare alla terza!”

(Di domenica 11 aprile 2021) Intervista ae Danny Cannon,e produttore esecutivo di: per gli autori laè un ponte per la terza. Tutti conosciamo Alfredcome maggiordomo (e figura paterna acquisita) di Bruce Wayne, alias Batman. Nell'immaginario collettivo è anziano, calmo, saggio, con l'accento cockney di Michael Cane.e Danny Cannon, che insieme hanno già lavorato a Gotham, serie sulla giovinezza dell'ispettore Gordon, ci restituiscono un Alfred agente segreto nella Londra negli anni '60 in. Disponibile su Starz Play (a cui c'è un canale dedicato anche su Amazon Prime Video),...

... come fece Michael Caine nei panni di Alfred, maggiordomo di Batman nel film The Dark ... viceversa, sotto le sembianze didelle forme e del gioco della vita che non illumina ...... in quanto madre di Batman " ammette Paetz, che si dice grata aldella serie Bruno Heller "...video integrale con il racconto di Emma Paetz e Ben Aldridge riguardo all'esperienza di...Tutti conosciamo Alfred Pennyworth come maggiordomo (e figura paterna acquisita) di Bruce Wayne, alias Batman. Nell'immaginario collettivo è anziano, calmo, saggio, con l'accento cockney di ...