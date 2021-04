(Di domenica 11 aprile 2021) ‘Dobbiamo procedere rapidamente con la riforma degliperché l’impatto della pandemia sulle imprese sono molto differenziati. Il rischio è che la perdita di posti di lavoro si possa realizzare di più nelle imprese che non hanno, come i servizi, il turismo, la cura della persona, ecc. C’è l’esigenza di allargare il sistema degliper affrontare questa fase traumatica e di cambiamento senza distruggere la capacità produttiva delle imprese”. Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Andrea, in occasione di un’intervista a Radio 24. Quanto alle ”riaperture non si realizzano con le dichiarazioni o le interviste, ma con le vaccinazioni. I numeri ci dicono che dobbiamo avere cautela nelle riaperture, ...

Advertising

fisco24_info : Orlando: 'Estendere ammortizzatori sociali': Il ministro del Lavoro: 'Nnon si riapre con dichiarazioni, ma con vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Estendere

Cosenza Channel

L'ha detto il ministro del Lavoro Andrea. Con un atto di trasparenza totale, gesto molto raro in una stagione in cui la pandemia può ...prevede una semplificazione che tende appunto ad...... Pierpaolo Bombardieri, che a Rainews 24 ha detto che "stiamo lavorando con il Ministro... di prolungare in parallelo la cassa integrazione Covid, dile indennità Covid ad alcune ...Tornerà un tempo di grande normalità anche per la nostra città e per la nostra provincia” Dobbiamo poter tornare ad una vita normale", questa la dichiarazione di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ...Al termine del confronto il Ministro Orlando e Davide Natale si sono recati assieme al ... Un servizio puntuale e di qualità, che mi auguro possa essere esteso anche alle altre fasce di età. Voglio ...