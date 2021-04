Non è L’Arena: Massimo Giletti mostra le carte dello scandalo Concorsopoli (Di domenica 11 aprile 2021) Massimo Giletti mostra i documenti che sveleranno i fatti di “Concorsopoli”. Sarà il tema di punta della puntata di questa sera di “Non è L’Arena”, svela il conduttore. Cosa c’è dietro al concorso bandito dal Comune di Allumiere e finito al centro delle polemiche? Ad occuparsi della vicenda sarà questa sera, domenica 11 aprile, Massimo Giletti nel suo programma “Non è L’Arena” in uno spazio in diretta previsto intorno alle 22.30 su La7. Tra i temi centrali del programma proprio il caso “Concorsopoli” alla Regione Lazio; in studio, insieme al sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, ci saranno il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo e il giornalista Luca Telese e l’ex sindaco di Roma Ignazio ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021)i documenti che sveleranno i fatti di “”. Sarà il tema di punta della puntata di questa sera di “Non è”, svela il conduttore. Cosa c’è dietro al concorso bandito dal Comune di Allumiere e finito al centro delle polemiche? Ad occuparsi della vicenda sarà questa sera, domenica 11 aprile,nel suo programma “Non è” in uno spazio in diretta previsto intorno alle 22.30 su La7. Tra i temi centrali del programma proprio il caso “” alla Regione Lazio; in studio, insieme al sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, ci saranno il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo e il giornalista Luca Telese e l’ex sindaco di Roma Ignazio ...

ignaziomarino : Questa sera, domenica #11aprile dalle 22:30 circa, sarò ospite di Massimo Giletti nella trasmissione Non è l'Arena… - VsoasV : RT @apro_io: Alle 14:30 scambieremo due chiacchiere con l'Annunziata su Rai3. Alle 21:30 saremo da GILETTI a 'Non è l'arena', agguerriti c… - Alby_Muttley : RT @apro_io: Alle 14:30 scambieremo due chiacchiere con l'Annunziata su Rai3. Alle 21:30 saremo da GILETTI a 'Non è l'arena', agguerriti c… - zziocane66 : RT @apro_io: Alle 14:30 scambieremo due chiacchiere con l'Annunziata su Rai3. Alle 21:30 saremo da GILETTI a 'Non è l'arena', agguerriti c… - MenegazziMarina : Non è L'Arena, Massimo Giletti fa nomi e cognomi. Le carte dello scandalo, tremano Regione Lazio e Zingaretti -