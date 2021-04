(Di domenica 11 aprile 2021) La manifestazione organizzata sui social network dal"Io" e in programma per domani, lunedì 12 aprile, davanti a Montecitorio contro le chiusure delle attività commerciali non è stata...

La replica Al movimento "Io apro" statal autorizzazione a manifestare inMontecitorio ma noi, domani, andremo comunque. Ci sar una manifestazione autorizzata all organizzazione "Roma ...No, anche questa libertà viene, serve promuovere una vaccinazione di massa oscurando ogni ... La giustificazione? Le riprese di una manifestazione didi 7 mesi. Per i cittadini, niente ...con formale provvedimento redatto dalla Questura di Roma in data 9 aprile u.s., la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata per la giornata di domani ai rappresentanti del movimento ...ROMA – “Al movimento ‘Io apro’ è stata negata l’autorizzazione a manifestare in piazza Montecitorio ma noi, domani, andremo comunque. Ci sarà una manifestazione autorizzata all ...