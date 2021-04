Moviola Juve Genoa: l’episodio chiave del match (Di domenica 11 aprile 2021) l’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Juve Genoa l’episodio chiave della Moviola del match tra Juve e Genoa, valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021)delvalido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Contatto #DeLigt-#Belotti: il rigore c’era, errore di Fabbri #Torojuve - GrenadierWaffen : #Pioli: 'non voglio fare polemica ma #ibra con la maglia a strisce bianconere non l'avrebbero espulso' #ParmaMilan… - BarbySavino : RT @Gazzetta_it: Contatto #DeLigt-#Belotti: il rigore c’era, errore di Fabbri #Torojuve - sudistadoc : 'Fra l’altro, se Morata partisse ad inizio azione in offside, sarebbe stato giusto considerarlo non punibile' Poi F… - junews24com : Milan-Juve Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live -