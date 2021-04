Motomondiale | Morbidelli | ' ritorno Marquez ottimo per Motogp | sarà rivale in più'

(Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - "un campione in più che si aggiunge alla lunga lista di campioni che c'è inunin più, il suoè un'ottima notizia per il". Francocommenta così, ai microfoni di Sky Sport, ilin gara di Marcin occasione del prossimo Gp del Portogallo. "un bel problema perché tornerà ad andare forte anche se magari non da subito ma siamo qui per confrontarci e cercheremo di dare il massimo come sempre", aggiunge il pilota della Yamaha Petronas.

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Franco #Morbidelli a Portimao per scacciare i dubbi e trovare conferme dopo un difficile inizio di stagion… - corsedimoto : MOTOGP - Franco #Morbidelli autore di un inizio stagione #MotoGP 2021 deludente. A #Portimao serve un buon risultat… - motosprint : #MotoGP #DohaGP, disastro #Petronas: #Rossi-#Morbidelli, coppia che non va? - yuilp : RT @corsedimoto: MOTOGP - Franco #Morbidelli deluso dopo il doppio round #MotoGP a Losail. Problemi di grip, usura gomme, motori fumanti: i… - motosprint : #MotoGP #DohaGP, #Morbidelli: “Abbiamo capito poco in Qatar” -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Morbidelli

E' il parere di Franco, al microfono di Sky Sport. "Sarà anche un bel problema. Magari non dall'inizio, però tornerà ad andare forte come ha sempre fatto. Ma siamo qui per questo e ...Marco Melandri picchia duro sulin esclusiva per MOW: "La Michelin è sempre stata imprevedibile, davano le gomme solo ...? Sarà dura per lui, dal 1980 non c'è mai stato un team ...Sarà un rivale in più, il suo ritorno è un’ottima notizia per il motomondiale”. Franco Morbidelli commenta così, ai microfoni di Sky Sport, il ritorno in gara di Marc Marquez in occasione del prossimo ...Tra questi anche il vicecampione del mondo Franco Morbidelli, non in un momento di forma ottimale ... "Un campione un più che si aggiunge alla lunga lista di quelli presenti in MotoGP, è un aspetto ...