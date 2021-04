Moggi: «Di che danno parla Rizzoli? Mi pento di non aver chiuso davvero Copelli negli spogliatoi» (Di domenica 11 aprile 2021) Nell’intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport, il designatore degli arbitri di Serie A e B, Nicola Rizzoli, aveva parlato anche di Calciopoli. «Calciopoli ci ha fatto molto male, rimettersi in piedi è stata durissima. Ricostruire un rapporto di fiducia con la gente, convincere gli appassionati che si era fatta pulizia, questi erano gli imperativi immediati. Qualche scoria ce la portiamo ancora addosso, ingiustamente». Oggi gli risponde Luciano Moggi, attraverso la sua rubrica su Libero. Rizzoli avrebbe ragione, dice, se qualche arbitro “fosse stato condannato per aver aiutato la Juve”, ma visto che così non è stato, “non è dato sapere di quale danno stia parlando il designatore“. Anzi, continua, “lui è stato anzi uno di quelli che ne ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Nell’intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport, il designatore degli arbitri di Serie A e B, Nicola, avevato anche di Calciopoli. «Calciopoli ci ha fatto molto male, rimettersi in piedi è stata durissima. Ricostruire un rapporto di fiducia con la gente, convincere gli appassionati che si era fatta pulizia, questi erano gli imperativi immediati. Qualche scoria ce la portiamo ancora addosso, ingiustamente». Oggi gli risponde Luciano, attrso la sua rubrica su Libero.avrebbe ragione, dice, se qualche arbitro “fosse stato condannato peraiutato la Juve”, ma visto che così non è stato, “non è dato sapere di qualestiando il designatore“. Anzi, continua, “lui è stato anzi uno di quelli che ne ha ...

