Marotta: «Conte è un grande professionista, non si vincono i campionati col possesso palla» (Di domenica 11 aprile 2021) L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con il Cagliari L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con il Cagliari. SFIDA – «Conte è un grande professionista, ama le sfide e questa era una sfida. L’Inter è un club dal blasone importante ma che aveva difficoltà di gestione direi quotidiane. Era un’avventura e Conte ha superato pienamente l’esame. È molto orgoglioso e ambizioso. È un vincente». possesso palla – «Il nostro centro estetico è la Pinetina, dove c’è tutto per allenarsi nel migliore dei modi. Questo è il nostro ritiro e il nostro centro estetico. Condivido il pensiero di Conte, non si ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppeha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con il Cagliari L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppeha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con il Cagliari. SFIDA – «è un, ama le sfide e questa era una sfida. L’Inter è un club dal blasone importante ma che aveva difficoltà di gestione direi quotidiane. Era un’avventura eha superato pienamente l’esame. È molto orgoglioso e ambizioso. È un vincente».– «Il nostro centro estetico è la Pinetina, dove c’è tutto per allenarsi nel migliore dei modi. Questo è il nostro ritiro e il nostro centro estetico. Condivido il pensiero di, non si ...

TuttoMercatoWeb : Marotta esalta Conte: 'Ha superato l'esame di maturità Inter, è un tecnico vincente' - ZTravini : RT @90ordnasselA: “Condivido in toto con Conte. Herrera diceva che possesso territoriale non è possesso calcistico. Possesso calcistico è e… - _grazy87 : @_enz29 Enzo che cazzo lo difendi che 3 mesi fa, volevi mandare via Conte e Marotta ahahah - interliveit : ???#Marotta prima di #InterCagliari: '#Conte ha superato l'esame e ha ragione: col possesso palla non si vincono i c… - cg__97 : RT @marifcinter: Marotta: 'Che centro estetico frequenteremo? Il nostro centro estetico è la Pinetina, dove c'è tutto per allenarsi nel mig… -