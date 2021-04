LIVE Reyer Venezia-Valencia 36-34, Finale EuroCup basket femminile in DIRETTA: continua la battaglia a metà secondo quarto (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-37 Tripla di Allen, lasciata sola: la persa di Venezia precedente e la serie di errori a rimbalzo e nel rientro difensivo fanno sì che Ticchi chiami time out. Gulich nella lotta a rimbalzo esaurisce il bonus con il fallo su Petronyte, per 4’23” Venezia potrà andare in lunetta ogni volta. 38-34 2/2 Anderson. Due liberi per Anderson, che Romero ha tentato di fermare nella penetrazione. 36-34 Gulich con la rovesciata. 36-32 Trahan-Davis col jumper dalla media. 36-30 2/2 Pan, sono i primi punti delle Final Four per lei. Fallo sul tiro proprio al limite dei 24 commesso da Allen su Pan, il tocco del braccio significa due tiri liberi. Prima, però, c’è time out da parte di Ramon Burgos, autentico totem Valenciano per quanto ha allenato un po’ ovunque all’interno del ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-37 Tripla di Allen, lasciata sola: la persa diprecedente e la serie di errori a rimbalzo e nel rientro difensivo fanno sì che Ticchi chiami time out. Gulich nella lotta a rimbalzo esaurisce il bonus con il fallo su Petronyte, per 4’23”potrà andare in lunetta ogni volta. 38-34 2/2 Anderson. Due liberi per Anderson, che Romero ha tentato di fermare nella penetrazione. 36-34 Gulich con la rovesciata. 36-32 Trahan-Davis col jumper dalla media. 36-30 2/2 Pan, sono i primi punti delle Final Four per lei. Fallo sul tiro proprio al limite dei 24 commesso da Allen su Pan, il tocco del braccio significa due tiri liberi. Prima, però, c’è time out da parte di Ramon Burgos, autentico totemno per quanto ha allenato un po’ ovunque all’interno del ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Reyer Venezia, è caccia alla storia: tra poco la Finale di EuroCup 2020-2021 contro Valencia per la… - REYER1872 : Tutto pronto al #Taliercio per la 26^ giornata di Regular Season? Umana #Reyer vs @LeonessaBrescia ???? Live… - REYER1872 : ?? Semifinale @EuroCupWomen! Live sulla nostra pagina Facebook e su -