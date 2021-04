"La variante inglese non esiste più. E sugli anticorpi vi dico...". La lezione di Burioni sugli sviluppi del Covid (Di domenica 11 aprile 2021) Roberto Burioni, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio su Rai Tre, ha tenuto una lezione rispondendo alle domande più frequenti sull'emergenza Covid-19, dalle varianti ai vaccini. Sulla diffusione del coronavirus il virologo ha che, "sappiamo che le superfici non sono particolarmente importanti. Il virus non si trasmette molto efficientemente all'aperto. Ciò che sappiamo è che questo virus si trasmette in un modo molto efficiente in qualsiasi ambiente al chiuso“. Poi ha aggiunto: “Contro l'Aerosol che può percorrere spazi più ampi, noi abbiamo 2 difese: le mascherine, che devono essere quando possibile le FFP2, e l'altra cosa è che gli ambienti chiusi devono essere arieggiati“. L'esperto ha anche spiegato i rischi che stiano correndo adesso: “La variante ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roberto, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio su Rai Tre, ha tenuto unarispondendo alle domande più frequenti sull'emergenza-19, dalle varianti ai vaccini. Sulla diffusione del coronavirus il virologo ha che, "sappiamo che le superfici non sono particolarmente importanti. Il virus non si trasmette molto efficientemente all'aperto. Ciò che sappiamo è che questo virus si trasmette in un modo molto efficiente in qualsiasi ambiente al chiuso“. Poi ha aggiunto: “Contro l'Aerosol che può percorrere spazi più ampi, noi abbiamo 2 difese: le mascherine, che devono essere quando possibile le FFP2, e l'altra cosa è che gli ambienti chiusi devono essere arieggiati“. L'esperto ha anche spiegato i rischi che stiano correndo adesso: “La...

