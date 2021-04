Juventus-Genoa 3-1 | i bianconeri vincono con grinta | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 11 aprile 2021) Subito in avanti con Kulusevski e Morata, Mckennie la chiude dopo la rete di Scamacca nella ripresa3-1, Cronaca,ed– A Torino laprova a dare seguito al successo di mercoledì contro il Napoli nel recupero della gara di Serie A rinviata per Covid-19 per provare a conquistare e consolidare il piazzamento per la Champions League della prossima stagione. L’avversaria è ildi Davide Ballardini, che già in Coppa Italia aveva messo in difficoltà i. La Vecchia Signora deve quindi rispondere ai successi ...