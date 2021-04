Guerra M5s, la stoccata di Casaleggio: «Spero non attacchino Rousseau per abbattere la regola dei due mandati» (Di domenica 11 aprile 2021) Domani, 12 aprile, saranno passati cinque anni dalla morte di Gianroberto Casaleggio. Ai microfoni di Lucia Annunziata, Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, ha esordito parlando del padre: «Il suo pensiero era centrato sull’uomo, pensava che ci fosse bisogno di un nuovo umanesimo, olivettiano per quanto riguarda le aziende. E anche un umanesimo tecnologico, con le macchine che aiutano l’uomo e non lo sostituiscono. E un umanesimo ambientale ed ecologico». «Mio padre – ha continuato il presidente di Rousseau – non pensava di fondare un movimento politico, ma era indignato dai fatti che leggeva, essendo un grande lettore. Si indignava per questi fatti perché erano determinati da interessi diversi da quelli dei cittadini: da Paesi stranieri o addirittura interessi personali. Il Movimento 5 stelle ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Domani, 12 aprile, saranno passati cinque anni dalla morte di Gianroberto. Ai microfoni di Lucia Annunziata, Davide, presidente dell’Associazione, ha esordito parlando del padre: «Il suo pensiero era centrato sull’uomo, pensava che ci fosse bisogno di un nuovo umanesimo, olivettiano per quanto riguarda le aziende. E anche un umanesimo tecnologico, con le macchine che aiutano l’uomo e non lo sostituiscono. E un umanesimo ambientale ed ecologico». «Mio padre – ha continuato il presidente di– non pensava di fondare un movimento politico, ma era indignato dai fatti che leggeva, essendo un grande lettore. Si indignava per questi fatti perché erano determinati da interessi diversi da quelli dei cittadini: da Paesi stranieri o addirittura interessi personali. Il Movimento 5 stelle ...

