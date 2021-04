Governo: Casasco (Confapi), ‘Golden power fondamentale, difende nostri asset’ (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Il Golden power è fondamentale”. Lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti. “Il ministro Giorgetti sta facendo molto bene sull’Ilva. Noi non possiamo essere soggetti agli interessi di quattro, cinque player produttori di acciaio in Europa come ArcelorMittal. Questo Governo sta facendo delle cose straordinarie sulla difesa degli asset economici italiani, sulla libertà di essere competitivi nel mondo”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Il Golden”. Lo ha sottolineato il presidente di, Maurizio, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti. “Il ministro Giorgetti sta facendo molto bene sull’Ilva. Noi non possiamo essere soggetti agli interessi di quattro, cinque player produttori di acciaio in Europa come ArcelorMittal. Questosta facendo delle cose straordinarie sulla difesa degli asset economici italiani, sulla libertà di essere competitivi nel mondo”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Governo: Casasco (Confapi), 'Golden power fondamentale, difende nostri asset'... - MarcoPallaoroRN : RT @casascomaurizio: #Vaccini in azienda per mettere in sicurezza le filiere produttive. La proposta di @Confapi è stata accolta dal govern… - fciofetti : RT @casascomaurizio: #Vaccini in azienda per mettere in sicurezza le filiere produttive. La proposta di @Confapi è stata accolta dal govern… - casascomaurizio : #Vaccini in azienda per mettere in sicurezza le filiere produttive. La proposta di @Confapi è stata accolta dal gov… - beadichicca : RT @Confapi: ??????????????: ?????????????? ?????? ???????????????? ???? ???? ???????????? ????????????????????????????` ?????????????? Dichiarazione del presidente di #Confapi, @casascomaurizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Casasco Governo: Casasco (Confapi), 'Golden power fondamentale, difende nostri asset' 'Il Golden Power è fondamentale'. Lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro Giancarlo ... Questo Governo sta ...

Vaccinazioni in azienda: intesa tra Regione, Confindustria e Confapi "Confapi Sicilia - dice il presidente, Dhebora Mirabelli - ringrazia il governo Musumeci per questo importante traguardo. Raccogliendo laproposta del nostro presidente nazionale Maurizio Casasco, ci ...

Governo: Casasco (Confapi), 'Golden power fondamentale, difende nostri asset' Il Dubbio Governo: Casasco (Confapi), 'Golden power fondamentale, difende nostri asset' Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Il Golden Power è fondamentale". Lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro ...

Vaccini Covid nelle Aziende. Regione Siciliana, Confindustria e Confapi firmano accordo L’accordo regionale, che fa seguito a quello nazionale del 7 aprile scorso, prevede la possibilità di somministrare i vaccini ai datori di lavoro e ai dipendenti (su base volontaria) direttamente nei ...

'Il Golden Power è fondamentale'. Lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Maurizio, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro Giancarlo ... Questosta ..."Confapi Sicilia - dice il presidente, Dhebora Mirabelli - ringrazia ilMusumeci per questo importante traguardo. Raccogliendo laproposta del nostro presidente nazionale Maurizio, ci ...Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Il Golden Power è fondamentale". Lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro ...L’accordo regionale, che fa seguito a quello nazionale del 7 aprile scorso, prevede la possibilità di somministrare i vaccini ai datori di lavoro e ai dipendenti (su base volontaria) direttamente nei ...