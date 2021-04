Giornata del Mare: una app per l’avvistamento delle specie marine (Di domenica 11 aprile 2021) Una app per l’avvistamento delle specie marine, per segnalare la presenza di animali da salvaguardare nei mari italiani. La novità è stata lanciata dalla Guardia Costiera in occasione della Giornata del Mare. Una nuova funzione di quella già esistente che permetterà a chiunque di poter aiutare nelle operazioni di tutela delle specie marine protette. Istituita dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 di Revisione ed integrazione del Codice della nautica da diporto, l’11 aprile ricorre la Giornata del Mare e della cultura marinara, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 11 aprile 2021) Una app per, per segnalare la presenza di animali da salvaguardare nei mari italiani. La novità è stata lanciata dalla Guardia Costiera in occasione delladel. Una nuova funzione di quella già esistente che permetterà a chiunque di poter aiutare nelle operazioni di tutelaprotette. Istituita dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 di Revisione ed integrazione del Codice della nautica da diporto, l’11 aprile ricorre ladele della cultura marinara, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del ...

marcodimaio : L’ #11aprile è la Giornata Mondiale del #Parkinson. Investire nella ricerca, migliorare le cure, assistere i pazien… - guardiacostiera : BUONA GIORNATA DEL MARE! Oggi - #11aprile - è la #GiornataNazionaledelMare, riconosciuta dalla Repubblica per promu… - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - GabrieleZahami : RT @guardiacostiera: Oggi, #11aprile, si celebra la #GiornataNazionaledelMare, Clicca sul link di seguito per rimanere aggiornato su tutti… - i4vincent : @lorenzozuzolo come sta andando la tua giornata? soprattutto non ho ancora dormito, sono le 4 del mattino qui in brasile -