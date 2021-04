Ginnastica | Desiree Carofiglio torna in gara dopo la rottura del tendine d’Achille Buona ripartenza

(Di domenica 11 aprile 2021)ha fatto il suo rientro in, a sei mesi di distanza dalladel. La ginnasta si era infatti infortunata a inizio ottobre durante un allenamento e si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. La milanese è uno dei migliori elementi della nostra Nazionale, protagonista ai Mondiali 2019 dove l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo nellaa squadre. La 21enne, che era stata fondamentale soprattutto col suo eccellente esercizio al corpo libero durante la rassegna iridata, ha indossato il body in occasione della terza tappa della Serie B 2021 diartistica, andata in scena venerdì sera al PalaVesuvio di Napoli (l’evento ha preceduto le prove di Serie A disputate ieri). ...

