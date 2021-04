Fiorentina, Commisso programma il futuro: “Obiettivo salvezza, poi penseremo alla prossima stagione” (Di domenica 11 aprile 2021) La Fiorentina è stata una delle delusioni più grandi di questa stagione.Fiorentina, Vlahovic non si pone limiti: “Haaland? Posso arrivare al suo livello”. E su Ibra e Ribery..Dopo un mercato interessante, i risultati non sono stati quelli sperati, e la società toscana si è ritrovata invischiata nella lotta salvezza. Il tecnico Beppe Iachini è stato prima esonerato e poi richiamato a causa delle vicende che hanno coinvolto Cesare Prandelli. Il presidente Rocco Commisso ha rilasciato nella giornata odierna delle dichiarazioni al sito ufficiale del club Viola.L'Obiettivo primario per l'italo-americano resta la salvezza, poi si penserà al prossimo anno: "Adesso sono qui per stare vicino ai ragazzi. Per questo sono tornato. Stasera (contro l'Atalanta, ndr) mi aspetto che i ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Laè stata una delle delusioni più grandi di questa, Vlahovic non si pone limiti: “Haaland? Posso arrivare al suo livello”. E su Ibra e Ribery..Dopo un mercato interessante, i risultati non sono stati quelli sperati, e la società toscana si è ritrovata invischiata nella lotta. Il tecnico Beppe Iachini è stato prima esonerato e poi richiamato a causa delle vicende che hanno coinvolto Cesare Prandelli. Il presidente Roccoha rilasciato nella giornata odierna delle dichiarazioni al sito ufficiale del club Viola.L'primario per l'italo-americano resta la, poi si penserà al prossimo anno: "Adesso sono qui per stare vicino ai ragazzi. Per questo sono tornato. Stasera (contro l'Atalanta, ndr) mi aspetto che i ...

