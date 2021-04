Euro 2020, l’idea della Uefa: vaccinazione obbligatoria per i calciatori (Di domenica 11 aprile 2021) Se per il ritorno dei tifosi allo stadio bisognerà attendere ancora la giusta strategia e l'ok di tutti gli enti che dovranno assicurare la massima sicurezza per le persone, dopo il recente caso di contagio avvenuto nell'ambiente della Nazionale italiana, con tantissimi calciatori e addetti ai lavori positivi al coronavirus, qualcosa potrebbe cambiare in ottica Europeo proprio per coloro che dovranno effettivamente prendere parte al torneo.L'Europeo che comincerà il prossimo mese di giugno vedrà impegnati ben 600 calciatori e, secondo il Corriere dello Sport, la Uefa starebbe pensando ad un piano anti-Covid che comprende la vaccinazione obbligatoria per tutti loro. In campo e sugli spalti tutti vaccinati e/o immunizzati altrimenti non ci sarà la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Se per il ritorno dei tifosi allo stadio bisognerà attendere ancora la giusta strategia e l'ok di tutti gli enti che dovranno assicurare la massima sicurezza per le persone, dopo il recente caso di contagio avvenuto nell'ambienteNazionale italiana, con tantissimie addetti ai lavori positivi al coronavirus, qualcosa potrebbe cambiare in otticapeo proprio per coloro che dovranno effettivamente prendere parte al torneo.L'peo che comincerà il prossimo mese di giugno vedrà impegnati ben 600e, secondo il Corriere dello Sport, lastarebbe pensando ad un piano anti-Covid che comprende laper tutti loro. In campo e sugli spalti tutti vaccinati e/o immunizzati altrimenti non ci sarà la ...

