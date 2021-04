Due grossi massi cadono in strada a Predore: “Massima attenzione” (Di domenica 11 aprile 2021) Due massi di grosse dimensioni si sono staccati dal fronte roccioso, hanno sfondato le protezioni e sono caduti sulla strada provinciale 469, tra i Comuni di Predore e Tavernola Bergamasca. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 11 aprile. L’amministrazione di Predore ha subito lanciato un appello attraverso i propri canali social, invitando chi transita da quelle parti a prestare la massima attenzione nella circolazione, da e per Tavernola. I massi sono caduti nelle vicinanze della villa ex Stoppani, in territorio di Predore. Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Provincia e i carabinieri. Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Non si registrano feriti. <br clear=all> Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Duedi grosse dimensioni si sono staccati dal fronte roccioso, hanno sfondato le protezioni e sono caduti sullaprovinciale 469, tra i Comuni die Tavernola Bergamasca. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 11 aprile. L’amministrazione diha subito lanciato un appello attraverso i propri canali social, invitando chi transita da quelle parti a prestare lamanella circolazione, da e per Tavernola. Isono caduti nelle vicinanze della villa ex Stoppani, in territorio di. Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Provincia e i carabinieri. Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Non si registrano feriti.



