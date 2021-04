DAZN down! Problemi durante Inter – CagliariHDblog.it (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sono Problemi ad accedere alla visione degli streaming di DAZN. Dalle 13:00 è praticamente impossibile visualizzare la partita Inter-Cagliari, oltre a tutti gli altri contenuti, e sono in costante aumento le segnalazioni sia tramite Twitter che tramite il sito Dowdetector.it DAZN è al corrente della situazione e ha confermato che sta lavorando per risolvere la situazione: «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando Problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da app. Stiamo lavorando per risolverlo». Un Computer dentro uno Smartphone? Motorola Moto G100, compralo al miglior prezzo da Supermedia a 479 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sonoad accedere alla visione degli streaming di. Dalle 13:00 è praticamente impossibile visualizzare la partita-Cagliari, oltre a tutti gli altri contenuti, e sono in costante aumento le segnalazioni sia tramite Twitter che tramite il sito Dowdetector.itè al corrente della situazione e ha confermato che sta lavorando per risolvere la situazione: «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrandonella visione della partita-Cagliari da app. Stiamo lavorando per risolverlo». Un Computer dentro uno Smartphone? Motorola Moto G100, compralo al miglior prezzo da Supermedia a 479 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

ci_fra : @ZZiliani Anche Dazn Austria è down - occhio_notizie : Migliaia di utenti stanno segnalando il down dell'applicazione di #Dazn durante durante la partita di Serie A Inter… - pasto_388 : RT @pietroraffa: Sul down di #DAZN oltre 6.400 segnalazioni online praticamente da tutta Italia. Senza considerare quelle rivolte direttame… - _the_aviator : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! - DAZN TANTO PER CAMBIARE SI IMPALLA E VA IN DOWN PROPRIO A MEZZOGIORNO E MEZZA DI DOMENICA - stedeba : @DAZN_IT Siamo al 45esimo e ancora lo streaming è down #goodjob #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN down Dazn falsa partenza, non si vedono le partite: piattaforma già 'down' La versione app di Dazn non funziona. Migliaia i messaggi in rete. Dalla piattaforma il consiglio di rivolgersi all'assistenza clienti. Inizia male la domenica di Dazn. La piattaforma streaming, capace di spodestare Sky dopo quasi vent'anni di leadership sui diritti di Tv della Serie A, risulta già k.o. Una falsa partenza, in particolare attraverso la app , ...

Dazn down, Inter Cagliari la vedono in pochi: la protesta social Monta la protesta social nei confronti di DAZN dato che Inter - Cagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming Monta la protesta social nei confronti di DAZN dato che Inter - Cagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming. Compreso il disagio dei suoi clienti, la ...

Dazn non funziona: "down" la piattaforma streaming(1 di 1) Stadionews.it Calcio: down Dazn per Inter-Cagliari, partita non si vede e sui social monta protesta Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il ...

DAZN down: utenti scatenati su Twitter – FOTO DAZN non funziona durante Inter-Cagliari e gli utenti si scatenano su Twitter: i commenti degli spettatori - FOTO.

La versione app dinon funziona. Migliaia i messaggi in rete. Dalla piattaforma il consiglio di rivolgersi all'assistenza clienti. Inizia male la domenica di. La piattaforma streaming, capace di spodestare Sky dopo quasi vent'anni di leadership sui diritti di Tv della Serie A, risulta già k.o. Una falsa partenza, in particolare attraverso la app , ...Monta la protesta social nei confronti didato che Inter - Cagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming Monta la protesta social nei confronti didato che Inter - Cagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming. Compreso il disagio dei suoi clienti, la ...Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il ...DAZN non funziona durante Inter-Cagliari e gli utenti si scatenano su Twitter: i commenti degli spettatori - FOTO.