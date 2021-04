Conte | carta dei valori e struttura territoriale per il M5S Casaleggio | è un modello vecchio

(Di domenica 11 aprile 2021) Giuseppe, parlando ai deputati del M5s in videoconferenza, parla di organizzazione e di obiettivi e dice: “Diamoci tutti del tu“. Insiste sulla necessità di una “dei” per dare al Movimento 5 Stelle una precisa identità. “Movimento o partito? A noi le classificazioni non importano un fico secco ma dobbiamorci bene a partire dai territori”. Questo uno dei passaggi dell’ex premier, che pensa dunque a unorganizzativo di tipo tradizionale. Il Neo-Movimento, ha spiegato, avrà una“light”.ha inoltre messo a disposizione dei parlamentari un indirizzo e-mail dove far pervenire le loro considerazioni sul tema della rifondazione del Movimento 5 Selle. Le 5 Stelle vanno mantenute – ha aggiunto ...

Advertising

sardo1951 : RT @FrancescaPontan: Piano piano tutti i nodi vengono al pettine. Le bimbe di Conte e Arcuri faranno bene a prepare tonnellate di fazzolett… - enrico_farda : RT @FrancescaPontan: Piano piano tutti i nodi vengono al pettine. Le bimbe di Conte e Arcuri faranno bene a prepare tonnellate di fazzolett… - Rosy_Miriam : RT @FrancescaPontan: Piano piano tutti i nodi vengono al pettine. Le bimbe di Conte e Arcuri faranno bene a prepare tonnellate di fazzolett… - CarieriF : RT @mantolalla: CARTA DEI VALORI E ORGANIZZAZIONE: CON CONTE ANDIAMO SPEDITI VERSO IL RILANCIO DEL MOVIMENTO 5 STELLE - tizziviola : RT @FrancescaPontan: Piano piano tutti i nodi vengono al pettine. Le bimbe di Conte e Arcuri faranno bene a prepare tonnellate di fazzolett… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte carta

Startmag Web magazine

... da questo punto di vista tuttaviadovrebbe essere una garanzia, un "martello" che non ammette cali d'attenzione nella sua truppa. Partite sulla"facili" come quelle di oggi sono gli ...È un nuovo Movimento 5 Stelle quello di cui parla Giuseppeai deputati pentastellati riuniti in stamani assemblea da remoto. Un partito? 'N on importano ... nonché sulla scrittura delladei ...nonché sulla scrittura della carta dei principi e dei valori del Movimento. Subito dopo ha preso la parola Conte che, al termine del suo discorso, ha aperto al dibattito raccogliendo i pensieri e le ...I nerazzurri di Antonio Conte cercheranno dunque l’undicesima vittoria consecutiva ... con il Sassuolo e naturalmente adesso l’obiettivo è sfruttare un turno sulla carta favorevole per fare un altro ...