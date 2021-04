Carolyn Smith condanna Martina di Amici 20 | un samba da incubo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 aprile 2021) Chesia una miracolata di questa edizione di, lo ripetiamo da settimane. Che non si capisca come faccia a stare al serale e che sia persino arrivata alla prossima puntata del talent, senza mai rischiare di uscire, è un’altra grande incognita. E se finalmente a dare il suo parere ci pensa anche la regina del latino americano,, allora vuol dire che non stavamo sbagliando molto. Alessandra Celentano avrà anche i suoi modi rudi, a volte è fin troppo severa, non sempre vede il giusto potenziale ma su una cosa ha ragione: non si può illudere una ragazza così giovane che tra l’altro studia da una vita ( come è successo anche con Rosa che è sparita dai radar mentre per Tommaso è arrivata anche una borsa di studio). E mentre Lorella Cuccarini e i tre giudici, sono forse le uniche 4 persone a vedere ...