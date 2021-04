Cambio di colore: le prossime regioni gialle, arancio e rosse (Di domenica 11 aprile 2021) Dal 12 aprile Cambio di colore. Anche Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana saranno in zona arancione, mentre la Sardegna dopo un breve passato di zona bianca, passerà in zona rossa. Come sarà il Cambio di colore delle regioni lunedì 12 aprile? Venerdì sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato due ordinanze. Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Dal 12 apriledi. Anche Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana saranno in zonane, mentre la Sardegna dopo un breve passato di zona bianca, passerà in zona rossa. Come sarà ildidellelunedì 12 aprile? Venerdì sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato due ordinanze.

