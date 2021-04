Calcio | Serie A | Sampdoria-Napoli 0-2

(Di domenica 11 aprile 2021) Genova, 11 apr. – (Adnkronos) – Ilbatte 2-0 in trasferta lain un match della trentesima giornata diA disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. A decidere il match le reti di Fabian Ruiz al 35? del primo tempo e Osimhen al 42? della ripresa. In classifica gli azzurri salgono a quota 59, scavalcano momentaneamente al 4° posto l’Atalanta, mentre i blucerchiati restano fermi in decima posizione con 36 punti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gazzetta_it : Gol! Inter - Cagliari 1-0, rete di Darmian M. (INT) - SkySport : #InterCagliari 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - SkySport : SAMPDORIA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #FabianRuiz (35') ? #Osimhen (87') ? ? - LM_1292 : Non ho mai difeso a prescindere Ibra, anzi. Spesso ho criticato i suoi atteggiamenti, anche nella lite con Lukaku,… - swimmerpg : Lista dei Campionati di Calcio più finti della serie A: -

Lazio, la rincorsa Champions continua. La squadra di Inzaghi, rimasto a Roma in isolamento per aver contratto il coronavirus, supera il Verona al Bentegodi in pieno recupero grazie a un colpo di testa ...All'imbrunire di un match rognoso spunta la faccia da bravo ragazzo di Matteo Darmian. Suo il mattoncino scudetto di giornata per un'Inter quasi noiosa nei risultati e nella solidità. Un gol che fa ...Genova, 11 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-0 in trasferta la Sampdoria in un match della trentesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match le reti ...Verona, 11 apr. - (Adnkronos) - La Lazio sconfigge 1-0 il Verona in un match della trentesima giornata disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere la partita le rete di ...