Braccio di ferro Ue-AstraZeneca | “La società non ha rispettato i patti”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 11 aprile 2021) La lettera inviata dall’Unione Europea adper mettere pressione alla multinazionale. BRUXELLES (BELGIO) – Una lettera inviata dall’Unione Europea per mettere pressione ad. La missiva, come riportato dal Corriere della Sera, è stata inviata lo scorso 19 marzo e il 9 aprile è scaduto l’ultimatum di Bruxelles. Nei prossimi giorni, quindi, non si esclude una battaglia legale per cercare di far rispettare il contratto. La lettera dell’Unione Europea Nella missiva è precisato che “a seguito di un’analisi dettagliata di tutte le informazioni, si è giunti alla conclusione cheha violato e continua a violare le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi iniziali per l’Europa“. “Vi chiediamo formalmente e vi diamo preavviso di porre alle violazioni ...